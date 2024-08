Van der Gaag: "Aparte eerste helft was in ons voordeel"

Excelsior heeft inmiddels al vijf wedstrijden op een rij verloren. Dat die daar tegen Ajax donderdag bij hoort is geen verrassing. In de Johan Cruijff Arena maakte Excelsior het nog lang spannend, maar uiteindelijk verloor de ploeg van Mitchell van der Gaag met 3-1.

"Als je naar het veldspel kijkt is het duidelijk: Ajax heeft de betere spelers. Maar het was een aparte eerste helft vond ik, met onderbrekingen en blessures. Dat was toch wel een beetje in ons voordeel. Als je dan zo'n vrije trap krijgt hebben we wel een aantal specialisten", vertelt de trainer tegenover FOX Sports.

Na rust kwam Ajax toch op voorsprong door een korte black-out van Hicham Faik, die opzichtig hands maakte. "Ik denk niet dat hij hem binnen wilde smashen. Het ziet er niet goed uit en het is zeker voor Faik niet normaal", stelt Van der Gaag. "We hebben niet altijd even goed gespeeld, maar ik heb wel een team gezien dat heel erg hard gewerkt heeft en voor elkaar bezig was."