Zidane sluit niet uit dat Real in winter de markt op gaat

Real Madrid sloot de groepsfase positief af met een 3-2 zege op Borussia Dortmund. Omdat Tottenham Hotspur simpel won van APOEL Nicosia, is de regerend Champions League-winnaar echter geen groepswinnaar geworden. Trainer Zinedine Zidane denkt dat Real in de winterstop mogelijk nog nieuwe spelers gaat halen.

"In januari hebben we de kans om spelers te kopen en dat gaan we misschien wel doen", was Zidane eerlijk op het perspraatje na de winst op Dortmund. "We zullen zien wat er gaat gebeuren, maar hebben de kans om de selectie te versterken. De komende tijd zullen we hierover na gaan denken."

Zidane won met Real woensdag van Dortmund, maar vindt dat zijn ploeg nog veel stappen moet maken. "Een nieuwe Champions League-bokaal is nog heel ver weg", zegt hij op de clubwebsite. "Het belangrijkste is dat we geplaatst zijn voor de volgende ronde. Nu gaan we ons focussen op de andere competities."