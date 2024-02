Aubameyang ontbreekt toch in wedstrijdselectie Dortmund

ontbreekt opnieuw in de selectie van Borussia Dortmund voor het duel met Hertha BSC van vrijdag. Volgens technisch directeur Michael Zorc is de aanvaller niet gefocust genoeg om te kunnen spelen, waardoor hij in Dortmund is achtergebleven.

Aubameyang werd afgelopen weekend uit de selectie gezet door Peter Stöger. Enkele dagen daarna hadden trainer en speler een goed gesprek, waarna hij weer aansloot bij de hoofdmacht van Dortmund. Toch ontbreekt Aubameyang in de selectie voor het duel met Hertha. "Hij blijft in Dortmund om te trainen. We hebben op dit moment het idee dat hij in zijn hoofd te veel bezig is met andere zaken om gefocust te kunnen zijn", legt Zorc de beslissing uit.

Het is geen geheim dat Aubameyang nadrukkelijk in de belangstelling van Arsenal staat. Volgens Borussia Dortmund zijn er echter nog geen onderhandelingen gestart met de Premier League-club.