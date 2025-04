Coach Meulensteen op straat gezet door Indiase topclub

Op de tweede dag van het nieuwe jaar is de eerste Nederlandse trainer in het buitenland alweer gesneuveld. René Meulensteen is niet langer de hoofdtrainer van Kerala Blasters, een club uit India. Dat is dinsdag, daags net het 1-3 verlies tegen Bengaluru FC, wereldkundig gemaakt.

"Ik wil het management, de staf, de spelers en de geweldige fans bedanken voor deze ervaring en ik wens ze het beste", is de korte reactie van Meulensteen. De Nederlander kreeg het elftal, waar Dimitar Berbatov en Wes Brown deel van uitmaakten, niet aan de praat. Op dit moment staat Kerala Blasters op de teleurstellende achtste plaats in de competitie van tien ploegen. Er zijn in India tot dusver zeven duels gespeeld.

De 53-jarige Meulensteen was in juli 2017 aangesteld in India. Eerder werkte hij bij Manchester United, Bröndby IF, Anzhi Makhachkala, Fulham, Philadelphia Union en Maccabi Haifa.