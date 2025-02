Sporting ontslaat trainer Mihajlovic al na negen dagen

De onrust bij Sporting Portugal duurt voort. Nadat Bruno de Carvalho al werd weggestuurd, moet nu ook trainer Sinisa Mihajlovic de weg ruimen. De coach was echter pas negen dagen in dienst bij de club waar ook Bas Dost onder contract staat.

Mihajlovic werd aangesteld door de omstreden en nu dus vertrokken De Carvalho. Sousa Cintra is de vervanger van de preses en één van de eerste beslissingen die hij neemt is dus het weer ontslaan van de pas aangestelde trainer. Mihajlovic had een contract voor drie jaar bij Sporting getekend. De nieuwe trainer wordt maandag bekend, zo meldt Cintra.

In het statement laat Sporting weten waarom er voor deze opvallende beslissing is gekozen. "Mihajlovic past niet binnen onze visie, daarom zijn we met advocaten in gesprek om zijn contract te laten ontbinden", zegt de nieuwe preses Cintra.