Novakovich: "De Eredivisie is een goede vervolgstap"

Al op z'n zeventiende verliet Andrija Novakovich de Verenigde Staten voor Engeland. Vier jaar later bereidt de Amerikaan met Servisch bloed zich met Fortuna Sittard voor op zijn eerste Eredivisie-avontuur. Hij verdiende zijn overgang naar Sittard na zijn sterke seizoen bij Telstar: 22 doelpunten in 38 wedstrijden. "Het was een crazy seizoen. Ik geloofde in mezelf en deed het goed", blikt Novakovich terug.

Novakovich is eigendom van Reading, de club die hem wegplukte uit de Verenigde Staten. "Ik was 17 en ver van huis. Ontzettend moeilijk, zeker de eerste jaren. Ik had het geluk dat een tante met mijn drie neven van mijn leeftijd in Oxford wonen, op een uur rijden van Reading. Zij hebben me erdoorheen gesleept, lieten me genieten van het voetbal. Ondanks mijn enorme heimwee", vertelt hij in De Limburger.

Reading verhuurde hem eerst aan Cheltenham Town en afgelopen seizoen aan Telstar. Zijn tijd in Velsen pakte bijzonder goed uit. "Het was sowieso een goed stel, zonder ego's of big heads. Een goede mix en dat kwam tot uiting op het veld. Dat we de play-offs haalden, was fenomenaal."

Voor het komende seizoen stalt Reading Novakovich bij Fortuna, en staat hij voor zijn vuurdoop in de Eredivisie. "De Eredivisie is een goede vervolgstap. De trainer en eigenaren van Fortuna hebben zich erg ingezet om mij te halen. Dat geeft vertrouwen."