Spaanse spelersvakbond boos om plan om in de VS te spelen

La Liga presenteerde donderdag het plan om de komende jaren competitiewedstrijden in de VS af te werken. Het idee heeft voor veel commotie gezorgd in de Spaanse voetbalwereld: zo is de spelersvakbond geenszins te spreken over de commerciële deal die werd gesloten met Relevant Sports. "Bovendien is er, zoals gebruikelijk, geen overleg gepleegd over dit plan."

Dat vertelt Davi Aganzo, voorzitter van de Spaanse spelersvakbond AFE. "Alleen La Liga heeft echt voordeel bij dit plan. Naar de gezondheid of andere risico wordt niet eens gekeken. De spelers worden gezien als wisselgeld", foetert de preses in een officieel statement van de organisatie. "Ook naar de wil van de supporters is absoluut niet geluisterd."

Met name FC Barcelona, Atlético Madrid en Real Madrid kunnen zich vermoedelijk op gaan maken voor tripjes naar de USA. De deal gaat per direct in, maar over de duels in de VS is het laatste woord vermoedelijk nog niet gesproken. "Ons doel is om de passie voor het voetbal over de hele wereld te vergroten. Deze overeenkomst zal zeker zorgen voor meer populariteit in de VS en Canada", legde Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eerder uit.

De samenwerking met Relevant Sports wordt gezien als een poging van de Primera Division om de Engelse Premier League financieel bij te benen.