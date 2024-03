Hiddink: "Zoals ik me nu voel, stop ik als ik seniel word"

Aan een voetbalpensioen wil Guus Hiddink nog altijd niet denken. De inmiddels 71-jarige trainer ontfermt zich momenteel over de beloftenploeg van China en is blij dat hij weer een nieuwe uitdaging gevonden heeft.

Want een uitdaging is het. Hij moet China Onder-21 naar de Olympische Spelen van 2020 loodsen. Dat wordt geen gemakkelijke klus, maar dat maakt Hiddink niet uit. "Daarom ben ik ook hierbij ingestapt", vertelt hij aan De Gelderlander. "Dit is prachtig. Werken met jonge gasten, die een doel hebben. En anderen mogen daar alles van vinden. Zoals ik me nu voel, ga ik door tot ik seniel word."

Ook het voetbal in Europa houdt hij nauwlettend in de gaten. Hij ziet dat Oranje aan het opkrabbelen is. "In Nederland mogen de vlaggen uit. Overal is het pieken en dalen. Oranje klimt uit het dal", vindt Hiddink. "Binnen Oranje zijn de analyses wel zo dat iedereen beseft dat er nog stappen gemaakt moeten worden. Maar dit is bemoedigend. Er staan jonge mensen in het team. Jonge verdedigers, die in korte tijd gegroeid zijn. Het centrum en de as moet goed staan. Want anders kun je nog zo goed aanvallen, maar blijft resultaat uit."