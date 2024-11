Aanvoerder Veldwijk maakt hattrick: "Ik ben blij met de goals"

Ondanks een 0-2 achterstand won Sparta Rotterdam vrijdag met 4-2 van Jong FC Utrecht. De grote man aan de zijde van de thuisploeg was , die een hattrick aantekende. De spits had eigenlijk nog meer willen scoren.

Tegenover RTV Rijnmond reageert Veldwijk op de wedstrijd. Helemaal tevreden is hij niet, omdat niet hij maar Halil Dervisoglu werd uitgeroepen tot man of the match. "Ik denk dat dan nog meer goals moet scoren", countert hij. "Het is leuk om man van de wedstrijd te worden. Maar ik ben blij met de goals. De samenwerking met Halil verliep uitstekend. Ik gun hem die uitverkiezing", zegt Veldwijk over zijn ploeggenoot die tot man of the match werd uitgeroepen.

Dat Sparta snel op een 0-2 achterstand kwam, had volgens Veldwijk te maken met matig verdedigen. "Het moet niet zo zijn dat we eerst op achterstand komen om daarna pas mentaliteit te tonen", aldus de captain. Sparta staat door de winst nog steeds bovenaan in de Eerste Divisie.