Liverpool start met Van Dijk en Wijnaldum in kraker tegen City

Liverpool start donderdagavond met en in de basis tegen Manchester City. Het duel tussen de nummers één en drie van de Premier League is de absolute kraker van speelronde 21 in de Engelse competitie. De wedstrijd wordt in het Etihad Stadium gespeeld en vangt om 21.00 uur Nederlandse tijd aan.

Verrassend is het niet dat Van Dijk en Wijnaldum aan de aftrap staan in Manchester. Van Dijk is de rots in de branding bij de koploper van de Premier League en stond de voorgaande twintig competitiewedstrijden ook in de basis. Wijnaldum draait eveneens een sterk seizoen en is - ondanks de hevige concurrentie op het middenveld - een onbetwiste basisspeler.

In Manchester staat donderdagavond veel op het spel. City hoopt het gat met de koploper terug te brengen tot vier punten. Wint Liverpool, dan staat het liefst tien punten los van The Citizens en heeft het een voorsprong van negen punten op nummer twee Tottenham Hotspur.