Paquetá en Piatek helpen AC Milan aan ruime overwinning

Krzysztof Piatek kent een geweldige start als nieuwe spits van AC Milan. De Poolse aanvaller scoorde twee keer in het bekerduel met Napoli en maakte afgelopen weekend tegen AS Roma zijn eerste competitiedoelpunt voor zijn nieuwe club. Zondag was het tegen Cagliari weer raak voor de Pool. Met een goal droeg hij bij aan een 3-0 zege op Cagliari. Mede-nieuwkomer Lucas Paquetá was ook trefzeker.

Binnen het kwartier was het raak voor de manschappen van Gennaro Gattuso. Luca Ceppitelli maakte een eigen goal nadat doelman Allesio Cragno de bal tegen zijn lichaam had gebokst. Niet veel werd het 2-0 door een goal van Paquetá, de miljoenenaankoop uit Brazilië. Het was het eerste doelpunt van Paquetá in Italiaanse dienst.

Vlak voordat hij naar de kant werd gehaald, besliste Piatek de wedstrijd. Met een beetje geluk kreeg de Poolse aanvaller de bal voor zijn voeten, waarna hij beheerst raak schoot tussen enkele verdedigers. Zijn doelpunt bleek de laatste van de wedstrijd te zijn, waardoor Milan de vierde plaats in de Serie A heeft heroverd.