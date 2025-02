Til werd gek van Unnerstall: "Het is een wereldkeeper"

AZ trok de perfecte lijn in 2019 door met 3-0 te winnen van VVV-Venlo. Zo gemakkelijk als de uitslag deed vermoeden, ging het echter niet. Volgens lag dat volledig aan VVV-keeper .

De Duitse doelman was meermaals de man die roet in het eten gooide bij een poging van AZ. Til scoorde de openingstreffer, maar had veel vaker doeltreffend kunnen zijn. "Ik vind het wel zuur, want ik sta nu op zeven goals", zegt Til tegen FOX Sports. "Het hadden er wel negen of tien kunnen zijn, maar weet je, ik vind die Unnerstall echt een wereldkeeper. Ik weet niet hoe hij er een aantal pakt maar het lijkt wel alsof hij maat 56 in zijn handschoen heeft. Hij pakt echt alles."

De score had zonder Unnerstall nog veel hoger kunnen oplopen, zegt de aanvoerder van de Alkmaarders. "In zo'n wedstrijd moet je er eigenlijk gewoon drie maken, zeker met de kansen die ik heb gehad. Maar goed, we hebben met 3-0 gewonnen, dus eigenlijk mag ik niet klagen."