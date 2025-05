ADO pakt na knotsgekke slotfase zege bij dolend AZ

AZ is zaterdagavond in eigen huis na een bizarre slotfase tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen. De Alkmaarders waren dominant en legden bij vlagen geen onaardig voetbal op de mat, maar zagen hun voorhoede keer op keer haperen. ADO kon ondertussen bouwen op Erik Falkenburg, die met twee uitstekende kopgoals zijn oude ploeg de das om leek te doen. Invaller herhaalde in de slotfase van het duel echter het kunstje van Falkenburg en AZ leek met de schrik vrij te komen. In de absolute slotseconden was daar echter , die ADO alsnog de zege bezorgde (2-3).

AZ had de punten in de strijd om plek drie hard nodig na twee wedstrijden op rij niet te hebben gewonnen. De Alkmaarders openden dan ook aanvallend en zorgden in de openingsfase voor de nodige dreiging. Desondanks haperde de zo vaak geroemde voorhoede van AZ tegen het gedisciplineerd spelende ADO. Zo schoot Guus Til recht tegen Robert Zwinkels aan terwijl een breedtepass op Oussama Idrissi een zekere treffer leek te worden en had diezelfde Idrissi de openingstreffer op zijn schoen na een fout van Dion Malone.

Het recept van ADO was ondertussen simpel. Trainer Alfons Groenendijk had zijn manschappen geinstrueerd om in te zakken en AZ vervolgens via snelle uitbraken pijn te doen. Met name Sheraldo Becker zorgde op die manier voor het nodige gevaar, maar ook hij had het vizier niet volledig op scherp staan. Toch kwamen de bezoekers op voorsprong. Een Haagse counter eindige na een dik half uur voetballen in een hoekschop, die door Falkenburg met veel precisie werd binnengekopt. Die goal was gezien het veldspel van beide ploegen behoorlijk tegen de verhoudingen in, maar AZ kon slechts zichzelf verwijten dat het in het laatste kwartier richting rust achter de feiten aan liep. Til had de thee nog een stuk aangenamer kunnen laten smaken door oog in oog met Zwinkels de gelijkmaker binnen te werken, maar hij schoot recht op de keeper af en werkte de rebound vervolgens naast.

John van den Brom deed tijdens de rust ongetwijfeld een poging de boel aan te scherpen, maar zijn woorden bleken al snel aan dovemansoren gericht. De meeste fans waren nog niet terug op hun plek met een kopje koffie, of Falkenburg had zijn tweede van de middag al in het netje liggen. Na een goede actie van Abdenasser El Khayati op rechts liep Falkenburg slim weg bij Vlaar, waarna hij met het hoofd doelman Bizot opnieuw kansloos liet: 0-2.

Het was een grote domper voor AZ zo kort na rust, maar ondanks die treffer was het spelbeeld niet veel anders dan in de eerste helft. Zo kreeg AZ kort na de 0-2 twee grote kansen, via Koopmeiners en Stengs uit een vrije trap en even later via Svensson die maar nét over kopte. ADO hield lange tijd relatief eenvoudig stand, niet in de laatste plaats met dank aan de sterk keepende Robert Zwinkels.

Vijf minuten voor tijd wist AZ het dan eindelijk spannend te maken. Invaller Gudmundsson was het eindstation van een snelle Alkmaarse aanval en hij passerde Zwinkels wél. Zo werd het Haags kwartiertje een Alkmaars kwartiertje en kwam ADO zwaar aan het wankelen. De vier minuten blessuretijd gaven AZ het vertrouwen dat er alsnog een resultaat te halen viel en Gudmundsson werd even de held van Alkmaar toen hij op indrukwekkende wijze ook de gelijkmaker wist te produceren. De thuisploeg telde haar zegeningen met het aanstaande gelijkspel, maar in de absolute slotseconden was daar nog één maal ADO met een vlijmscherpe counter. Becker werd het eindstation en hij bleef oog in oog met Marco Bizot zéér koelbloedig (2-3).

ADO speelt zich met de zege in Alkmaar nagenoeg veilig, terwijl AZ later vanavond Feyenoord verder kan zien uitlopen.

Opstellingen en beoordelingen:*

AZ: Marco Bizot 6; Jonas Svensson 6, Ron Vlaar 6, Teun Koopmeiners 6.5, Thomas Ouwejan 6; Fredrik Midtsjø 5.5 (66. Albert Gudmundsson 7.5), Guus Til 5, Adam Maher 5; Calvin Stengs 4 (54. Bjørn Johnsen 5), Mats Seuntjens 5.5, Oussama Idrissi 5 (89. Jeremy Helmer -).

ADO Den Haag: Robert Zwinkels 7.5; Dion Malone 6.5, Tom Beugelsdijk 6, Shaquille Pinas 6.5, Aaron Meijers 6; John Goossens 6, Danny Bakker 6 (84. Wilfried Kanon -), Abdenasser El Khayati 6 (82. Thomas Necid -); Sheraldo Becker 7, Lex Immers 6, Erik Falkenburg 7.5 (67. Melvyn Lorenzen 5.5).

Man of the match: Erik Falkenburg

*Spelers moeten minimaal twintig minuten meespelen om in aanmerking te komen voor een beoordeling