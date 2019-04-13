Oproep van Infantino: grijp in en stap bij racisme van het veld

FIFA-president Gianni Infantino vindt dat er harder ingegrepen moet worden bij racistische incidenten in het voetbal. De baas van de wereldvoetbalbond roept bonden en competities van over de hele wereld op om iets te doen aan misplaatste gebeurtenissen in stadions.

Vrijdagavond was niet voor het eerst de laatste weken raak toen Amiens-speler Prince Gouano het mikpunt van racisme was. Het duel in de Ligue 1 tegen Dijon werd daardoor even stilgelegd. Infantino laat zaterdag in een verklaring weten dat FIFA-toernooien meer maatregelen gaan nemen om racisme tegen te gaan. Zo kan een scheidsrechter een wedstrijd staken bij racisme. "Of dat nu op het hoogste professionele niveau gebeurt of op het schoolplein. Racisme moet stoppen.'

In het statement worden eerdere voorbeelden aangehaald. "De FIFA steunt Gouano, Kalidou Koulibaly, Raheem Sterling, Danny Rose en iedere andere speler, trainer, fan of deelnemer aan een voetbalwedstrijd die het slachtoffer geworden is van racisme."