Stegeman ruilt Go Ahead Eagles in voor PEC Zwolle

John Stegeman kiest voor een zeer gevoelige overstap. Hij verlaat Go Ahead Eagles voor PEC Zwolle, waar de oefenmeester Jaap Stam opvolgt. Dat heeft PEC Zwolle bevestigd. Stegeman greep gisteren (dinsdag) in de laatste seconden naast promotie met Go Ahead.

Stegeman tekent voor twee seizoenen, met de optie voor een extra jaar. Hij was volgens Voetbal International al in beeld, maar koos PEC vanwege de rivaliteit in eerste instantie voor Maurice Steijn. Omdat de onderhandelingen met hem mislukten, kwam Stegeman opnieuw in beeld.

Stegeman werd een jaar geleden geprezen voor zijn keuze voor Go Ahead Eagles. Uit clubliefde ruilde de 42-jarige Epenaar destijds Heracles Almelo in voor Kowet, wat een stap terug betekende. Dat Stegeman nu kiest voor PEC Zwolle is dan ook erg opvallend. Ook het moment is opmerkelijk. Nog geen 24 uur terug miste Go Ahead op het nippertje promotie naar de Eredivisie.

Reactie Stegeman

"Na een mooi seizoen bij Go Ahead Eagles, waarin het op een haar na niet lukte om te promoveren, komt er voor mij persoonlijk nu een mooie kans om bij een stabiele Eredivisie-club aan de slag te gaan", licht Stegeman toe op het clubkanaal van PEC. "Als hoofdtrainer wil ik met mijn team en selectie er alles aan doen om de club de komende jaren verder te laten groeien."

Technisch directeur Gerard Nijkamp: "John heeft de afgelopen jaren zijn sporen verdiend in het betaald voetbal. Door zijn inspirerende wijze van leiding geven, in combinatie met een aanvallende maar realistische speelstijl waar wij bij PEC Zwolle liefhebber van zijn, heeft hij veel indruk op ons gemaakt. Zijn aanstelling past bij de filosofie van onze club en John is wat ons betreft een hoofdtrainer die past in het rijtje Art Langeler, Ron Jans, John van 't Schip en Jaap Stam."

