Maaskant over omstreden 2-1: "VAR moet 'sorry' zeggen"

VVV-Venlo ging vrijdag in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam met 4-1 onderuit, ondanks dat het bij rust nog met 1-0 voor stond. De 2-1 van Ragnar Ache bleek een belangrijk moment, maar VVV-coach Robert Maaskant vindt dat de goal afgekeurd had moeten worden.

Assistgever Abdou Harraoui gaf in de aanval voor de 2-1 een duw aan Roel Janssen, maar scheidsrechter Bas Nijhuis en de video-arbiter vonden het allebei te licht voor een overtreding en daarom werd de Sparta-treffer goedgekeurd. Maaskant is het er echter niet mee eens. "Dit is met twee handen duwen in de rug. Dat is een vrije trap, geen discussie", aldus Maaskant bij FOX Sports. "De VAR zal 'sorry' moeten zeggen omdat ze het verkeerd hebben gezien, maar we doen er niets meer aan. Een scheidsrechter maakt ook fouten en wij hebben het daarna ook niet goed gedaan. Het is wat het is."

Maaskant vindt niet dat VVV het duel door de omstreden 2-1 heeft verloren. "Het gebeurde op een vervelend en slecht moment, maar ik wil niet zover gaan dat we hierdoor hebben verloren", vervolgt de oefenmeester. "Ik vind dat we het zelf niet goed hebben gedaan in de tweede helft, terwijl juist alles in ons voordeel sprak. We stonden met 1-0 voor en Sparta moest daardoor gaan komen. We deden echter te weinig aan de bal om eruit te komen. We leden balverlies op plekken waar dat niet nodig was. Na de 2-1 deden we vervolgens heel veel verkeerde dingen, waardoor het ook nog 3-1 en 4-1 werd, met kansen op 5-1. Daar heb ik wel moeite mee."