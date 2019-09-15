Live voetbal

Door PSV verhuurde Obispo schuttert: "Verschrikkelijke avond"

Remco
15 september 2019, 09:21

Dolgraag wilde Armando Obispo in Eindhoven zijn kwaliteiten laten zien, maar het liep anders. De verdediger wordt dit seizoen door PSV verhuurd aan Vitesse en was zeer ongelukkig tijdens het uitduel. Mede door zijn slechte optreden verloren de Arnhemmers met 5-0.

Bij de eerste treffer van Donyell Malen schoof de verdediger de bal zo in de voeten van Bruma, die de spits van PSV lanceerde. Ook bij de 3-0 maakte Obispo geen goede indruk. Na het duel verscheen hij voor de camera van Omroep Gelderland. "Direct naar de bus lopen was nu wel het makkelijkste geweest, ja. Dit is een gevoel dat niet met nette woorden te beschrijven is. Het was een verschrikkelijke avond. Ik had in deze wedstrijd graag laten zien wat ik kan. Dat dat niet gebeurd is, is balen."

Obispo was niet de enige speler die teleurstelde, weet de huurling. "Ik verwijt mezelf dat ik een slechte wedstrijd heb gespeeld en een aantal fouten heb gemaakt, waar een paar goals uit vallen. We hebben niet gewonnen, maar ik draag niet als enige schuld." Toch was zijn grote fout bij de 1-0 van Malen zeer opmerkelijk te noemen. "Ik schat het gewoon verkeerd in en lever de bal zó in. Dan is het met hun kwaliteiten voorin een koud kunstje."

PSV - Vitesse

PSV
5 - 0
Vitesse
Gespeeld op 14 sep. 2019
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2019/2020

Meer info

Armando Obispo

Armando Obispo
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 26 jaar (5 mrt. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
7
0
2024/2025
PSV
14
1
2023/2024
PSV
9
0
2022/2023
PSV
22
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
14
27
37
2
Feyenoord
14
18
31
3
NEC
14
13
24
4
AZ
14
4
24
5
Ajax
14
6
23

Complete Stand

