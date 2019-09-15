Door PSV verhuurde Obispo schuttert: "Verschrikkelijke avond"

Dolgraag wilde in Eindhoven zijn kwaliteiten laten zien, maar het liep anders. De verdediger wordt dit seizoen door PSV verhuurd aan Vitesse en was zeer ongelukkig tijdens het uitduel. Mede door zijn slechte optreden verloren de Arnhemmers met 5-0.

Bij de eerste treffer van Donyell Malen schoof de verdediger de bal zo in de voeten van Bruma, die de spits van PSV lanceerde. Ook bij de 3-0 maakte Obispo geen goede indruk. Na het duel verscheen hij voor de camera van Omroep Gelderland. "Direct naar de bus lopen was nu wel het makkelijkste geweest, ja. Dit is een gevoel dat niet met nette woorden te beschrijven is. Het was een verschrikkelijke avond. Ik had in deze wedstrijd graag laten zien wat ik kan. Dat dat niet gebeurd is, is balen."

Obispo was niet de enige speler die teleurstelde, weet de huurling. "Ik verwijt mezelf dat ik een slechte wedstrijd heb gespeeld en een aantal fouten heb gemaakt, waar een paar goals uit vallen. We hebben niet gewonnen, maar ik draag niet als enige schuld." Toch was zijn grote fout bij de 1-0 van Malen zeer opmerkelijk te noemen. "Ik schat het gewoon verkeerd in en lever de bal zó in. Dan is het met hun kwaliteiten voorin een koud kunstje."