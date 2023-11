Frankrijk wint van Albanië, Turkije voorkomt blamage

Frankrijk heeft zaterdagavond een simpele zege geboekt op Albanië. De Fransen waren op eigen terrein veel te sterk voor de Albanezen en wonnen met 4-1. Turkije stevende tegen Andorra af op puntenverlies, maar ontsnapte door een laat doelpunt: 1-0.

Frankrijk - Albanië 4-1

De wedstrijd tussen Frankrijk en Albanië zal vooral herinnerd worden door wat voorafgaand aan de EK-kwalificatiewedstrijd gebeurde. In het Stade de France schalde vlak voor de aftrap niet het volkslied van Albanië, maar dat van Andorra. Vervolgens zei de speaker sorry tegen de spelers en supporters van Armenië in plaats van Albanië. Nadat het Albanese volkslied had geklonken, werd er alsnog afgetrapt in Parijs.

Waar de Franse regie zijn zaakjes niet op orde had, daar waren de Franse spelers wel scherp. Zij namen al na acht minuten de leiding via Kingsley Coman. Niet veel later verdubbelde Olivier Giroud de marge, alvorens Antoine Griezmann en penalty tegen de lat schoot. Na rust prikten de Fransen er nog twee bij via Coman en Jonathan Ikone, waarna Sokol Cikalleshi de Albanese eer redde door vanaf de strafschopstip raak te schieten.

Turkije - Andorra 1-0

Het Turkse publiek in het Vodafone Park hoopte op veel doelpunten tegen Andorra, maar kwam bedrogen uit. De Turken hadden de overhand en kregen voldoende kansen om in elk geval één keer te scoren, maar Andorra hield lang stand en leek met een punt huiswaarts te keren. Vlak voor tijd viel alsnog de 1-0, gemaakt door Ozan Tufan. Daardoor staat Turkije samen met Frankrijk en IJsland op twaalf punten uit vijf wedstrijden.