Southampton-trainer schaamt zich dood: "Dit was rampzalig"

Het schaamrood stond trainer Ralph Hasenhüttl op de kaken na de 9-0 nederlaag van Southampton tegen Leicester City. Voor Southampton was dit de grootste ooit. Bovendien staat de club nu op de degradatieplaatsen in de Premier League. Dat Manchester City de eerstvolgende tegenstander is, maakt de situatie alleen maar zorgwekkender.

"Dit was rampzalig, ik moet mij verontschuldigen. Ik ben honderd procent verantwoordelijk", zegt Hasenhüttl tegen de BBC. "Ik heb nog nooit een team zo zien spelen, er werd nergens voor gestreden. Dit was verschrikkelijk om naar te kijken. Iedereen die in het stadion bleef, is écht fan van de club. Ik kan begrijpen waarom supporters naar huis gingen. Ik ben een trotse man, maar de manier waarop we vandaag speelden... "

Southampton zit nu in een serieuze crisis. De keiharde nederlaag is alweer de vijfde op rij voor The Saints. "We moeten nu ons hoofd erbij houden. We moeten alles doen om het tij te keren