Dumfries uitgeschakeld met PSV: "Het is weer een zwarte pagina"

PSV weet al na vijf speelronden dat het na de winterstop niet meer zal meedoen in de Europa League. De Eindhovenaren verloren donderdag met 4-0 van Sporting Portugal en zijn daardoor uitgeschakeld. Denzel Dumfries is ontgoocheld.

"Het is weer een zwarte pagina", was de eerste reactie van de aanvoerder bij FOX Sports. "De goals komen uit twee inworpen, een corner en een penalty. Dat is niet best. In de rust zeiden we dat we als ploeg onze rug moesten rechten, ook voor de supporters die mee zijn. We mochten ons hoofd niet laten hangen. Meteen na rust kregen we een paar grote kansen, maar de bal wil er niet in. Daaraan zag je wel dat we probeerden te knokken."

PSV stond bij rust al met 3-0 achter en wist dat het bezig was aan een kansloze avond. "Het is verschrikkelijk zuur. Ik denk dat het voor iedereen duidelijk is dat dit niet mag gebeuren", vindt Dumfries. "We willen het tij keren en daar doen we alles aan. Het is nu van belang dat we als team bij elkaar blijven. Vandaag zie je dat het misgaat met standaardsituaties, dat is verschrikkelijk zuur. Dit is een bittere pil."