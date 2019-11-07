Hansen op schot bij Oranje onder 17: "Maken kans op wereldtitel"

is de grote man bij de talenten van Nederland onder 17 op het WK in Brazilië. Het jonge talent van Ajax had een groot aandeel in het bereiken van de kwartfinales door twee keer te scoren tegen de Verenigde Staten (4-0 winst, red.) en driemaal te scoren in de achtste finales tegen Nigeria (3-1 winst, red.). Na twee nederlagen aan het begin van het toernooi heeft de ploeg de smaak nu te pakken en speelt het zondag in de kwartfinale tegen Argentinië of Paraguay.

"We hebben het niveau weer opgepakt en maken weer kans op de wereldtitel", zei Hansen (foto op archiefbeeld) in De Telegraaf. Nog nooit won een jeugdelftal van Nederland een wereldkampioenschap, maar volgens Hansen hoeft dit niet lang meer zo te blijven. "Wij kunnen daar verandering in brengen. Nog drie keer winnen en dat moeten wij kunnen."

Oranje begon het toernooi uitermate ongelukkig door de eerste twee wedstrijden te verliezen van respectievelijk Japan en Senegal. "We hebben nog nooit tegen ploegen uit dit soort landen gespeeld, dat is iets heel anders. Het was wennen aan de warmte in Brazilië en we hadden misschien wel té hoge verwachtingen van onszelf na de winst van het EK, we waren te gefocust. Nu zijn we losjes in ons hoofd."

Aankomende zondag speelt Oranje onder 17 de kwartfinale. De tegenstander is de winnaar van het duel tussen Argentinië en Paraguay. "Het maakt mij niet uit tegen wie we spelen, we hebben zelf in ieder geval het volle vertrouwen weer", besluit de zeventienjarige aanvaller.

