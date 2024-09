'PSV ook tegen Willem II zonder Malen en Bergwijn'

Ook in de uitwedstrijd tegen Willem II ontbreken en bij PSV. De twee blijven te veel hinder ondervinden van hun enkel- en hamstringblessure. Malen kwam sinds het duel met FC Utrecht niet meer in actie, Bergwijn raakte geblesseerd in de thuiswedstrijd tegen LASK Linz.

Over Bergwijn had Van Bommel vorige week al gezegd dat de aanvaller voor de komende interlandperiode niet meer zou spelen. Ook het Nederlands elftal moet Bergwijn afzeggen. Vanwege zijn blessure zat hij al niet bij de voorselectie.

Krantenoverzicht: 'PSV-crisis

Malen zit daar wel bij, maar lijkt de interlands tegen Noord-Ierland en Estland ook te moeten missen. Het Eindhovens Dagblad stelt dat hij zondag tegen Willem II niet inzetbaar is bij PSV. Sinds het duo ontbreekt, speelt Mark van Bommel met Ritsu Doan, Cody Gapko en Bruma in de voorhoede. Dat is beslist nog geen succes gezien de nederlagen tegen AZ (0-4) en Linz (4-1) en het gelijkspel tegen Sparta (2-2).

