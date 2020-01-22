Clubs legden in 2019 meer geld op tafel voor vrouwentransfers

Dat het vrouwenvoetbal in lift zit, blijkt ook uit statistieken over het vrouwenvoetbal. Voetbalclubs legden in 2019 meer geld voor vrouwelijke spelers op tafel dan een jaar eerder, zo is te zien in een document van de FIFA.

Vorig jaar gaven professionele voetbalclubs 652.000 Amerikaanse dollars (589.000 euro) uit aan vrouwelijke spelers, wat een toename betekent van zestien procent. Dat staat nog altijd in schril contrast met het mannenvoetbal, aangezien er in 2019 in het mannenvoetbal liefst 7,35 miljard euro uitgegeven werd. Dat is overigens ook voor het mannenvoetbal een toename, aangezien er een jaar eerder 400 miljoen euro minder omging.

Er gingen in 2019 833 vrouwen naar een andere club. Dat is veel minder dan bij de mannen, waar liefst twintig keer zoveel spelers transfereerden.