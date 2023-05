Levchenko fluit Gerbrands terug: "Dit krijgt een staartje"

Toon Gerbrands is teruggefloten door Evgeniy Levchenko. De VVCS-voorzitter meent dat de directeur van PSV voor zijn beurt sprak. Gerbrands kondigde vorige week salarisverlaging binnen de PSV-directie aan. Ook bracht hij deze maatregel ter sprake bij de selectie van de Eindhovense club.

Het verbaast Levchenko dat Gerbrands samen met technisch directeur John de Jong contact heeft gehad met spelers over loonsverlaging. "Ik vind het niet netjes als PSV nu spelers individueel of als groep gaat benaderen. In principe hoeven de voetballers niks in te leveren. Er ontstaat een maatschappelijke druk die ik niet prettig vind en dus ook niet wil", zegt Levchenko tegen Voetbal International.

Volgens de preses van de spelersvakbond moet PSV wachten tot er afspraken op tafel liggen tussen de VVCS en de FBO (Federatie Betaald Voetbalorganisaties). "Wij adviseren de spelers dringend om niet zomaar ergens mee in te stemmen. Wij zullen de spelers beschermen en ze goed duidelijk maken wat hun rechten en plichten zijn. We zijn met de VVCS niet op oorlogspad, maar dit krijgt zeker een staartje."