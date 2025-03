LASK Linz verliest koppositie na schenden corona-regels

Het niet naleven van de coronaregels heeft flinke gevolgen voor LASK Linz. De disciplinaire commissie van de Oostenrijkse bond heeft de club zes punten in mindering gebracht. Daardoor is LASK niet langer de koploper van de Oostenrijkse Bundesliga. LASK zakt van de eerste naar de tweede plaats. De ploeg die AZ uitschakelde in de Europa League staat de koppositie af aan Red Bull Salzburg, dat drie punten meer heeft.

In aanloop naar de herstart van de competitie mochten clubs in Oostenrijk onder bepaalde voorwaarden de training hervatten: in kleine groepen en met voldoende afstand tussen de spelers. Daar hield LASK zich echter niet aan. Uit videobeelden bleek dat de club met te veel spelers trainden en dat er ook fysiek contact plaatsvond tussen de spelers.

LASK hervat woensdag de Oostenrijkse competitie met een wedstrijd tegen TSV Hartberg, de eerste in de kampioenspoule. De zes beste teams van de Bundesliga nemen het de komende periode twee keer tegen elkaar op. De club die na de tien speelrondes bovenaan staat, is kampioen.

Lees ook: Oostenrijkse Bundesliga wordt hervat: dit staat er nog op het spel