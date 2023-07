Setien blijft opgetogen: "We kunnen Champions League winnen"

Quique Setien houdt de moed erin als trainer van FC Barcelona. Na een crisisberaad kreeg de trainer te horen dat hij voorlopig aanblijft en klinkt de oefenmeester nog vol vertrouwen. "We kunnen de Champions League nog winnen", zegt Setien op de persconferentie in aanloop naar het laatse competitieduel van zondag met Alaves.

"Geen moment heb ik gedacht om op te stappen", aldus Setien, die donderdag na de nederlaag tegen Osasuna wel openlijk twijfelde of hij mocht blijven. Vrijdag zat de coach met voorzitter Josep Maria Bartomeu om tafel om de crisis te bespreken. "Ik vind dat heel normaal. We willen allemaal verbeteren, samen zoeken we naar oplossingen. Daar ging het gepsrek over. We kijken naar de toekomst. Na de laatste competitiewedstrijd volgt de Champions League. Daar kijken we met z'n allen naar uit."

Om aanspraak te maken op de eindzege van het miljarden, beseft Setien dat het beter moet. "Als we spelen zoals donderdag, winnen we helemaal niets. Maar als we voor de dag komen zoals tegen Villarreal, kunnen we de Champions League winnen. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Iedereen beseft ook dat veel zaken beter moeten. Ik had nu ook liever betere resultaten en een landstitel gehad, maar een nederlaag is altijd mogelijk. Het mediacircus rond mijn persoon moet ik accepteren."