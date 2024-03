Bosz ziet bondscoachschap Oranje als ultieme droom

Peter Bosz droomt hardop van het bondscoachschap van het Nederlands elftal. De huidige trainer van Bayer Leverkusen ziet dit als het hoogst haalbare in zijn trainerscarrière. "Als ik ooit bondscoach kan worden, is dat geweldig", zegt Bosz.

"Bondscoach worden is het hoogste wat je in Nederland kunt bereiken. Ik weet dat mijn naam werd genoemd voordat Ronald Koeman kwam, maar in die periode stond ik bij Borussia Dortmund onder contract", zegt Bosz in een interview met het Duitse persbureau DPA. "In het voetbal draait het altijd om timing. Ik las dat Jürgen Klopp niet beschikbaar was toen Bayern München hem wilde halen. Dat betekent niet dat Bayern hem niet wilde."

Het is voor de 56-jarige Bosz geen ramp als hij geen kans krijgt als bondscoach. "Ik weet sowieso niet hoe lang ik nog trainer ben. Misschien nog drie jaar, misschien nog drie. Maar ik kan mij niet voorstellen dat ik zoals Dick Advocaat op mijn 72ste nog steeds op het veld sta. Ik doe dit zolang ik ervan geniet. Je bent ook vaak gescheiden van je gezin en met hen wil ik nog paar goede jaren doorbrengen. Dat gaat nu heel goed, Leverkusen is maar anderhalf uur van mijn huis in Apeldoorn."