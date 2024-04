Gisteren gemist: aanwinsten ADO en Suárez wil niet naar Ajax

In de rubriek 'Gisteren gemist' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op maandag 24 augustus.

Leicester City doet goede zaken met nieuw contract Maddison

Zonder een nieuwe speler aan te trekken heeft Leicester City toch goede zaken gedaan op de transfermarkt. De club is met James Maddison, één van de belangrijkste spelers van de ploeg, namelijk een nieuw contract overeen gekomen. Hij ligt nu tot 2024 vast.

Málaga in diepe ellende: twaalf spelers weg door problemen

Niet heel lang geleden was Málaga CF nog deelnemer in de Champions League, maar inmiddels is de club afgezakt tot de krochten van het Spaanse profvoetbal. De club heeft de spelers en de werknemers maandag laten weten dat er een collectieve ontslagprocedure opgestart zal gaan worden.

Van der Sar ziet niets in Final 8-opzet in Champions League

Bij de UEFA kijkt men tevreden terug op het Final 8-toernooi in de Champions League. Door de coronacrisis werd het toernooi stilgelegd en omdat het toch afgemaakt moest worden, werd er gekozen voor een soort toernooiopzet in Portugal. Edwin van der Sar vindt het een goede oplossing, maar ziet er niets in voor de toekomst.

ADO heeft weer beet en legt Spaanse spelmaker vast

De tweede versterking van de dag is binnen voor ADO Den Haag. Nadat eerder vandaag (maandag) Jonas Arweiler van FC Utrecht werd gepresenteerd, heeft de club nu ook witte rook aangekondigd bij nog een transfer. De twintigjarige José Pascual Alba Seva, beter bekend als Pascu, heeft voor een jaar getekend.

'Begeerde Suárez voelt niets voor terugkeer naar oude club Ajax'

Via een telefoontje van Ronald Koeman heeft Luis Suárez vandaag (maandag) te horen gekregen dat er voor hem geen plek meer is bij FC Barcelona. De nieuwe coach ziet geen toekomst in de spits en club en speler zijn nu in gesprek over contractontbinding. Duidelijk werd al dat Ajax de 33-jarige aanvaller graag terug wil halen, maar daar heeft hij zelf geen oren naar.