'PSV wil nog dit weekend Zahavi strikken als opvolger Lammers'

PSV hoopt nog dit weekend Eran Zahavi aan te trekken. De 33-jarige aanvaller van Guangzhou R&F vliegt volgens het Eindhovens Dagblad vrijdag naar Nederland om de zaken met de Eindhovense club rond te maken. Zahavi moet bij PSV de opvolger worden van Sam Lammers, die zijn loopbaan vervolgt bij Atalanta.

PSV is voornemens snel een vervanger aan te trekken voor Lammers, die voor tien miljoen euro (inclusief bonussen) aan Atalanta wordt verkocht. Volgens het ED ligt in Eindhoven een 'fraai' contract klaar voor de spits uit Israël, die in China jaarlijks zo'n tien miljoen euro zou opstrijken. Bij PSV zal hij een stuk minder verdienen, maar de sportieve uitdaging ziet hij wel zitten.

Bovengenoemd dagblad schrijft dat de aanvaller uitgebreid is gescout en topfit is bevonden. Zahavi voetbalde het gros van zijn loopbaan in Israël en speelde tussen 2011 en 2013 voor Palermo, waar hij niet slaagde. In 2016 streek hij neer in China, waar hij namens Guangzhou R&F 91 doelpunten in 116 competitiewedstrijden maakte.

