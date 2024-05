Sam Lammers haalt zijn gram met eervolle prijs: 'Mensen hebben dan snel een oordeel klaar'

is uitgeroepen tot Speler van de Maand april in de Eredivisie. De spits van FC Utrecht speelde met zijn club in de maand april vier wedstrijden. In elke wedstrijd wist Lammers zijn goaltje mee te pikken, en in de uitwedstrijd bij SC Heerenveen wist de 27-jarige spits de bal liefst twee keer tegen de touwen te krijgen. Een mooie beloning voor Lammers dus.

In januari kwam Lammers vanuit Schotland, waar hij speelde voor Rangers FC, op huurbasis naar de Domstad. “Ik was niet zenuwachtig, maar er was wel een soort bewijsdrang voor mezelf. Ik weet hoe ik mij ontwikkeld heb de afgelopen jaren en een hoeveel betere speler ik ben geworden, alleen mensen die je uit het oog zijn verloren pakken de statistieken erbij en hebben dan snel een oordeel klaar”, vertelt hij bij de prijsuitreiking tegen ESPN.

Over de toekomst denkt Lammers nog niet al te veel na. “Ik heb hier, en ook thuis, gezegd dat ik eerst het seizoen wil afmaken. Er zijn nog veel doelen te behalen, waarvan Europees voetbal misschien wel het belangrijkste is. Daarna ga ik rustig nadenken over mijn toekomst en mijn keuze maken. Als ik de afgelopen weken bezig was geweest met waar ik volgend seizoen speel, dan stond ik hier niet met een prijs. Ik ben nooit aan mezelf gaan twijfelen, dat is denk ik wel belangrijk.”

De april-editie van het Elftal van de Maand is ook bekendgemaakt op donderdagmiddag. Het zal misschien niet als een verrassing komen, maar PSV is de hofleverancier van deze elf namen. Liefst zeven voetballers van de elf komen van de Eindhovense club. Overigens is een opvallende speler in het Elftal van de Maand de keeper, Mio Backhaus. De veelgekritiseerde sluitpost van FC Volendam verrichtte in april dertig reddingen, wat negen reddingen meer zijn dan iedere andere keeper uit de Eredivisie.

𝗘𝗥𝗘𝗗𝗜𝗩𝗜𝗦𝗜𝗘 𝗫𝗜 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗛 🏆 📊



Het Eredivisie Elftal van de Maand bestaat uit 7 (!) spelers van @PSV 🤯



Lees meer: https://t.co/Y97QAXrs7A#XI #TOTM pic.twitter.com/rxBALwHSiP — Eredivisie (@eredivisie) May 2, 2024

