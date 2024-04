Ron Jans kan weer lachen: FC Utrecht verslaat zijn vroegere club met ruime cijfers

FC Utrecht heeft zich met een 5-1 zege op PEC Zwolle uitstekend herpakt van de 4-2 nederlaag die afgelopen zondag werd geleden tegen Feyenoord. In Stadion Galgenwaard vielen alle zes de doelpunten pas na de rust. en routinier bezorgden de thuisploeg een voorsprong, voordat Lennart Thy namens de bezoekers wat terugdeed. Dankzij een dubbelslag van invaller Isac Lidberg namen de Domstedelingen daarna echter alsnog ruim afstand van de voormalige werkgever van trainer Ron Jans, voordat Adrian Blake de eindstand op 5-1 bepaalde.

FC Utrecht kende een slechte seizoenstart, maar is onder Ron Jans aardig opgekrabbeld. Dit kalenderjaar werd er alleen verloren bij Ajax (2-0) en afgelopen zondag bij Feyenoord (4-2). De Domstedelingen azen op de play-off voor Europees voetbal. PEC Zwolle had daarentegen uit de laatste zeven duels slechts één puntje gehaald en dat was ook nog eens thuis tegen hekkensluiter FC Volendam. De Zwollenaren hebben geluk dat de staartploegen in de Eredivisie ook structureel punten verspelen anders had de situatie voor de Blauwvingers al veel nijpender geweest. PEC begon aan het duel in de Galgenwaard met een marge van zes punten op nummer zestien dat dinsdag al verloor van PSV.

De eerste helft in de goed gevulde Galgenwaard was van een bedenkelijk niveau. Beide ploegen grossierden in balverlies en slordigheden. Pas na ruim een half uur pas de eerste kans van de wedstrijd. De manier waarop Victor Jensen de bal raakte was tekenend voor het niveau. De middenvelder raakte de bal namelijk maar half, toch trof zijn inzet nog bijna doel. De paal bracht redding voor PEC. De spelers mochten zich gelukkig prijzen dat het publiek aan het einde van deel één slechts een bescheiden fluitconcert ten gehore bracht.

Jans was duidelijk ook niet tevreden met de eerste 45 minuten van zijn ploeg. De ervaren trainer voerde in de rust maar liefst drie wissels door. Niklas Vesterlund, Othman Boussaid en Can Bozdogan bleven in de kleedkamer achter en werden vervangen door Mark van der Maarel, Isac Lidberg en Oscar Fraulo. Vooral de komst van Van der Maarel werd met gejuich begroet. De verdediger kwam voor het laatst in actie op 26 november vorig jaar. De rechtsachter liet met een puike voorzet meteen zijn voeten spreken. Lidberg leek de bal binnen te koppen, maar de bal kwam via de paal voor de voeten van Sam Lammers die met het buitenkansje wel raad wist. Amper twee minuten later drukt Jens Toornstra af voor de 2-0. De belabberde eerste helft was meteen de vergetelheid in geschoten. Bij PEC Zwolle haakte aanvoerder Bram van Polen tijdens de onderbreking geblesseerd af. Zijn positie werd overgenomen door de multifunctionele Eliano Reijnders terwijl Sylvester van der Water als invaller zijn opwachting maakte. De gasten hadden even nodig om zich te herpakken, maar kwamen op het uur via Lennart Thy toch terug in de wedstrijd.

Het tweede kwartier van de tweede helft verliep tamelijk rustig. Het slotkwartier werd ingeluid met de 3-1 van Lidberg na een fraai hakballetje van Fraulo. Twee minuten later zette de aanvaller zijn ploeg op een 4-1 voorsprong. De van Go Ahead Eagles overgekomen Zweed was vanwege een blessure enige tijd uit de roulatie, maakte tegen Feyenoord weer zijn eerste minuten en bekroonde zijn invalbeurt nu dus met twee treffers. De gelukkige hand van wisselen onderstreepte Jans nog maar eens met het inbrengen van Adrian Blake. De Engelsman stond scoorde vier minuten na zijn entree de 5-1.

FC Utrecht gaat zondag op bezoek bij SC Heerenveen en ontvangt een week later Go Ahead Eagles. Daarna volgt een weekje rust vanwege de bekerfinale. PEC Zwolle ontvangt zaterdag Excelsior en gaat een week voor de cupfinal op bezoek bij bekerfinalist NEC.