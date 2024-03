FC Utrecht trekt spannende wedstrijd tegen NEC uiteindelijk over de streep na doelpunt Lammers

FC Utrecht heeft tijdens een teleurstellende subtopper het gat met NEC verkleind tot drie punten. In Stadion Galgenwaard wonnen de Utrechters dankzij goudhaantje met 1-0. NEC kon bij een overwinning over Ajax heen wippen, maar speelde verre van sprankelend. De Domstedelingen deden dat ook geenszins, maar oud-NEC’er Souffian el Karouani deed - met zijn tweede assist van het seizoen - zijn voormalig ploeg pijn. FC Utrecht klom dankzij de zege naar plaats acht.

Jans wilde meer voetbal in de ploeg brengen en hield daarom Flamingo en Fraulo op de bank. Iqbal en Bozdoğan mochten zich daarom vanaf de aftrap bewijzen. Daarnaast verving Vesterlund de zieke Ter Avest. De rechtsback had vandaag zijn honderdste wedstrijd voor de Domstedelingen kunnen spelen. Bij de bezoekers uit Nijmegen ontbrak smaakmaker Chery en trainer Meijer verwees de jarige linksback Baas naar de bank. Schöne en Verdonk keerden daarom terug in de basiself.

Wapenfeiten vielen er niet te noteren in de beginfase en beide ploegen legden een slaapverwekkend schaakspel op de mat. Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam na een half uur van Nijmeegse zijde. Verdonk stuurde een vrije trap naar de bovenhoek, maar doelman Barkas pareerde deze uitstekend. In het vervolg krulde Ogawa de bal langs de verkeerde kant van de paal, maar de nummer zes en acht van de ranglijst speelden ver onder hun kunnen.

FC Utrecht was al negen thuiswedstrijden op rij ongeslagen en poogde na een zwak eerste bedrijf het publiek na rust meer te vermaken. Met de invallers Flamingo en Jensen binnen de lijnen lukte dat in eerste instantie. De Domstedelingen stichtten meermaals gevaar voor het doel van Cillessen. Precies na een uur spelen brak Lammers eindelijk de ban. El Karouani deed zijn oude werkgever pijn met een puntgave voorzet op zijn spits die bij de tweede paal opdook en op fraaie wijze zijn derde van het seizoen maakte.

De 2-0 hing in het vervolg meer in de lucht dan de gelijkmaker. Op aangeven van andermaal el Karouani kreeg Lammers weer een kans en kort daarna schoof de spits - na een fraaie kapbeweging - de bal rakelings naast. FC Utrecht hield stand in de slotfase, kreeg via Jensen en Lammers nog enkele kansen en klom door de overwinning naar plaats acht. Deze plek geeft recht op de play-offs om Europees voetbal. Ondanks de nederlaag staat NEC er nog uitstekend voor om ook in de nacompetitie terecht te komen. Bovendien hebben de Nijmegenaren ook de bekerfinale nog om Europees voetbal veilig te stellen.