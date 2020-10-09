Groningen gaat langer door met talentvolle back Poll

FC Groningen heeft het contract van Thomas Poll verlengd. De negentienjarige linksback had nog een lopende verbintenis, maar die is opengebroken en nieuw leven ingeblazen. De club meldt vrijdagavond dat er sprake is van een nieuw, tweejarig contract.

Poll speelde tot dusver vijf wedstrijden in het eerste elftal en werd binnen de opleiding gekozen tot het grootste talent van 2020. Volgens technisch directeur Mark-Jan Fledderus is het nieuwe contract een teken van vertrouwen. "Wij zien in Thomas een speler voor de toekomst. Hij is een dynamische speler, met fysiek zeer goede voorwaarden. Thomas heeft de potentie om speler van FC Groningen 1 te worden. Wij gaan hem daarbij helpen. De komende seizoenen gaan uitwijzen hoe snel en goed zijn persoonlijke ontwikkeling zal verlopen en waartoe dit zal leiden. Wij hebben daar een goed gevoel over", spreekt hij op de clubwebsite.

In februari van dit jaar debuteerde Poll in het eerste elftal van Groningen.