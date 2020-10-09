Live voetbal

Groningen gaat langer door met talentvolle back Poll

Groningen gaat langer door met talentvolle back Poll
0 reacties
Remco
9 oktober 2020, 19:39

FC Groningen heeft het contract van Thomas Poll verlengd. De negentienjarige linksback had nog een lopende verbintenis, maar die is opengebroken en nieuw leven ingeblazen. De club meldt vrijdagavond dat er sprake is van een nieuw, tweejarig contract.

Poll speelde tot dusver vijf wedstrijden in het eerste elftal en werd binnen de opleiding gekozen tot het grootste talent van 2020. Volgens technisch directeur Mark-Jan Fledderus is het nieuwe contract een teken van vertrouwen. "Wij zien in Thomas een speler voor de toekomst. Hij is een dynamische speler, met fysiek zeer goede voorwaarden. Thomas heeft de potentie om speler van FC Groningen 1 te worden. Wij gaan hem daarbij helpen. De komende seizoenen gaan uitwijzen hoe snel en goed zijn persoonlijke ontwikkeling zal verlopen en waartoe dit zal leiden. Wij hebben daar een goed gevoel over", spreekt hij op de clubwebsite.

In februari van dit jaar debuteerde Poll in het eerste elftal van Groningen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Collage van Noa Lang, Sem Steijn en Jorrel Hato met het Eredivisielogo en twee pijlen

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: Go Ahead presenteert twee dagen na deadline nog een huurspeler

  • do 4 september, 10:12
  • 4 sep. 10:12
Johan Derksen bij Vandaag Inside

Johan Derksen spreekt schande van 'racistische' Feyenoord-supporters

  • ma 1 september, 22:22
  • 1 sep. 22:22
René van der Gijp John Heitinga

René van der Gijp is het zat en weigert nog naar John Heitinga te kijken

  • ma 1 september, 21:30
  • 1 sep. 21:30
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
6
AZ
3
4
7
7
PEC
3
1
6
8
Groningen
4
0
6
9
Sparta
4
-5
6
10
Fortuna
3
0
4

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel