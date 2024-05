PSV wankelt, maar pakt wel drie punten tegen Fortuna

PSV heeft zondagavond een zeer moeizame overwinning geboekt op Fortuna Sittard. In een leeg Philips Stadion bleken treffers van Donyell Malen en Noni Madueke voldoende voor een 2-0 overwinning. De bezoekers uit Sittard waren vrijwel de gehele wedstrijd gevaarlijker, maar lieten na om de Brabantse gastheer pijn te doen. Desondanks blijft PSV ongeslagen in de Eredivisie en moet Fortuna op zoek naar de eerste driepunter van dit seizoen.

Bij PSV kon trainer Roger Schmidt geen beroep doen op Mohamed Ihattaren. De middenvelder is de laatste tijd geregeld onderwerp van gesprek en ontbrak vanwege een spierblessure. Ryan Thomas stond op zijn beurt wel in de basis, terwijl de geblesseerde Philipp Max op de linksbackpositie werd vervangen door Nick Viergever. Olivier Boscagli speelde om die reden in het centrum van de Eindhovense achterhoede. De voorste linie werd gevormd door Donyell Malen en Eran Zehavi. Aan de kant van Fortuna moest Branislav Ninaj genoegen nemen met een plaats op de reservebank. Hij werd in het hart van de defensie vervangen door Martin Angha, die vorige week tegen AZ nog als invaller binnen de lijnen kwam.

PSV begon uitstekend in eigen huis en kwam al na vier minuten op een 1-0 voorsprong dankzij Malen. De spits werd op maat bediend door ploeggenoot Zehavi en schoof de bal achter doelman Alexei Koselev. Aan de overkant had Fortuna eigenlijk direct op gelijke hoogte moeten komen. Een schuiver van Sebastian Polter werd gekeerd door Yvon Mvogo en de rebound was daarna niet besteed aan Lisandro Semedo. De gastheer scoorde daarna via Malen (2x), Zehavi en Ryan Thomas vier keer, maar deze treffers werden allemaal terecht afgekeurd vanwege buitenspel. PSV creëerde verder vrijwel niets en mocht van geluk spreken dat Mvogo scherp was. De Zwitser bracht namelijk uitstekend redding op pogingen van Polter en Semedo. Laatstgenoemde had halverwege de eerste helft ook al de lat geraakt namens de bezoekers uit Sittard.

Na de thee kreeg Fortuna de eerste echte mogelijkheid. Semedo werd uitstekend bediend, maar Mvogo bracht andermaal redding. Boscagli hield de aanvaller van Fortuna daarbij stevig vast, maar scheidsrechter Jeroen Manschot en zijn VAR besloten geen strafschop te geven. Waar de eerste helft nog bol stond van kansen, bleef het in het tweede bedrijf rustig voor beide doelen. Invaller Madueke kreeg nog wel een prima mogelijkheid, maar hij vond Koselev op zijn weg. PSV kreeg vervolgens meer ruimte en daar werd van geprofiteerd door Madueke. Na een inschattingsfout van Lazaros Rota bleef de jongeling oog in oog met Koselev ijzig kalm: 2-0. Fortuna liet zich echter niet kennen en bleef zoeken naar een treffer. Mats Seuntjens schoot nog net naast, maar verder kwamen de Fortunezen niet.

Door de overwinning staat PSV na vier gespeelde wedstrijden op tien punten. De Eindhovenaren hebben evenveel punten als Feyenoord en sc Heerenveen, maar de Rotterdammers hebben een beter doelsaldo en zijn dus koploper. Fortuna staat ondanks de uitstekende wedstrijd in de gevarenzone en heeft pas een puntje gesprokkeld. Volgende week staan er vanwege het interlandvoetbal geen wedstrijden op de planning in de Eredivisie. Over twee weken gaat PSV op bezoek bij PEC Zwolle, terwijl Fortuna de reis naar FC Emmen maakt.

Opstellingen en beoordelingen*:

PSV: Yvon Mvogo 7; Denzel Dumfries 6.5, Jordan Teze 6, Olivier Boscagli 6.5, Nick Viergever 5.5; Pablo Rosario 5.5, Mauro Júnior 5.5 (62. Jorrit Hendrix 5.5), Cody Gakpo 6, Ryan Thomas 6 (90. Joël Piroe -); Donyell Malen 6 (90. Michal Sadílek -), Eran Zahavi 6.5 (62. Noni Madueke 6.5).

Fortuna Sittard: Alexei Koselev 6.5; Lazaros Rota 5.5 (88. Djibril Dianessy -), Martin Angha 6, Roel Janssen 6, George Cox 6 (88. Branislav Ninaj -); Tesfaldet Tekie 6, Zian Flemming 6.5, Jorrit Smeets 6 (74. Bassala Sambou -); Mats Seuntjens 6, Sebastian Polter 6, Lisandro Semedo 7 (72. Emil Hansson -).

Man of the Match: Yvon Mvogo

*spelers moeten minimaal twintig minuten in actie komen om in aanmerking te komen voor een beoordeling.