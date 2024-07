ErediVisie: Klaas-Kan, Dicke pech, Steun Koopmeiners en zørgen

In dertiende en voor de winterstop voorlaatste speelronde, wonnen Ajax, PSV en AZ eenvoudig, maar ging Feyenoord ten onder bij Vitesse. Ondertussen noteerden ook FC Groningen, Heracles Almelo en FC Twente zeges. Opvallend was dat FC Utrecht en FC Emmen weer niet wonnen. Er gebeurden verder uiteraard genoeg andere zaken, die aan bod komen in onze wekelijkse rubriek ErediVisie.

Dicke pech in Arnhem

Feyenoord leed zondagmiddag zijn eerste nederlaag van het seizoen in de Eredivisie. Zo kwam er na 26 competitiewedstrijden een einde aan een ijzersterke reeks van de Rotterdammers onder Dick Advocaat. De manschappen van de Hagenaar kwamen dit seizoen nog een aantal keer weg met een nipte overwinning of een gelijkspel, maar in Arnhem was het geluk juist niet aan de zijde van de Zuid-Hollanders. "We hebben soms te veel gekregen, vandaag kregen we zeker te weinig", bromde de 73-jarige oefenmeester dan ook. De afwezigheid van aanvoerder Steven Berghuis bleek een groot gemis voor Feyenoord. Tijdens de ongeslagen serie kwam de linkspoot alle 26 duels in actie. Tegen Vitesse keek hij vanaf de zijkant toe met een liesblessure. Hopelijk voor Feyenoord is hij in de laatste wedstrijd van het kalenderjaar wel weer beschikbaar.

{image[344622][right-half][]}Steun Koopmeiners

Wat is Teun Koopmeiners ontzettend op dreef bij AZ. De middenvelder scoorde zondag twee keer en was vorige week ook al tweemaal doeltreffend tegen FC Twente. En sterker nog: de week ervoor scoorde Koopmeiners ook al. Naast zijn uitstekende passing en zijn leiderschapsrol, heeft de pas 22-jarige captain dus nog veel meer kwaliteiten. Vorig seizoen scoorde Koopmeiners elf keer, nu staat de teller al op acht. Dat aantal moet hij dus ruimschoots kunnen verbeteren, wat bijzonder is voor een controlerende middenvelder. Sinds de start van het vorige seizoen hebben alleen Steven Berghuis (25) en Dusan Tadic (20) vaker gescoord dan Koopmeiners (19). Ongelofelijk knap. Wat ook speciaal is, dat hij de penalty in de slotfase gunde aan Jesper Karlsson en op die manier geen hattrick maakte. Dan ben je een echte aanvoerder en een belangrijke steun voor trainer en ploeggenoten. Klasse!

Plenty Spelers Vereniging

PSV staat in de Eredivisie nog niet aan kop, maar in één ranglijst hebben de Eindhoven wel by far de leiding. Roger Schmidt liet al liefst 31 (!) spelers opdraven in dit Eredivisie-seizoen, gevolgd door Ajax en Feyenoord (26). Ter vergelijking: hekkensluiter sc Heerenveen had slechts negentien spelers nodig tot dusver. Schmidt is met zijn roulatiebeleid hard op weg om het all time record te breken, dat op naam van FC Utrecht op 36 staat (seizoen 2014/15). Met Armando Obispo, Érick Gutiérrez en Marco van Ginkel zijn er bovendien genoeg spelers die hun rentree nog kunnen maken, evenals spelers uit het beloftenteam die minuten kunnen krijgen. Zeker als Schmidt zoveel blijft rouleren, gaat het record over de kop.

{image[344767][left-half][]}De zørgen van Jørgen

FC Groningen draait uitstekend in de Eredivisie en staat met nog één duel te gaan in 2020 keurig vijfde. Een prestatie van formaat, mede door de doelpunten van Jørgen Strand Larsen (20). De Noor kwam in september over van Sarpsborg 08 en scoorde in twaalf competitieduels vijf keer en gaf vier assists. Bij Sparta Rotterdam bezorgde Strand Larsen de ploeg van Danny Buijs de zege met twee goals, waarna hij zeer opvallend juichte. Strand Larsen zocht bewust de camera op, deed de vinger voor zijn lippen en maakte bovendien huilgebaren. Wat zijn de zørgen van Jørgen? "Sommige mensen willen je altijd naar beneden halen. Dan moet je de rug rechten en laten zien wie nu de beste is", zei de hoofdrolspeler over zijn 'celebrations' op FOX Sports. Vreemd om dan huilgebaren te maken, want het lachen staat hem en FC Groningen momenteel nader dan het huilen, zou je zeggen.

Klaas-Kan records breken

Klaas-Jan Huntelaar kroonde zich met zijn twee treffers afgelopen weekend tegen ADO Den Haag tot de oudste topscorer van Ajax ooit. De ervaren spits is de eerste Ajacied ooit die vijf doelpunten maakt in de Eredivisie: daarmee is hij Arnold Mühren gepasseerd – die dat in 1988/89 deed. The Hunter heeft zijn afscheid weliswaar aangekondigd in Amsterdam, maar zal nog zeker niet op zijn lauweren rusten. De spits kan nog in de top-tien all time Erdivisietopscorers ooit komen (tien doelpunten nodig); all time topscorer in de Europa League worden (twee goals nodig); en bij top-vijf meest scorende Ajacieden ooit komen. Klaas-Jan is weliswaar aan het einde van zijn loopbaan, maar nog niet aan het einde van zijn latijn.

En dan nog even dit...

Delato Burgzorg

Delano Burgzorg geeft lachend toe vaak te laat te komen bij @heraclesalmelo, zo ook vandaag.



Gertjan Verbeek kan er niet om lachen, in tegendeel...



"Wat een verschrikkelijk interview, wat een koekenbakker!"

Daar is Joey Weerman

@scHeerenveen's Joey Veerman is the first midfielder to reach 15 Eredivisie goals & assists in 2020 (7 goals, 8 assists). Orchestrator.

