Opstelling Feyenoord: basisplaats Narsingh en terugkeer drietal

Dick Advocaat heeft de opstelling van Feyenoord voor het Europa League-duel met Dinamo Zagreb bekendgemaakt. Ten opzichte van de wedstrijd tegen FC Utrecht (1-1) voert de trainer vier wijzigingen door. Tyrell Malacia Orkun Kökcü, Jens Toornstra en Luciano Narsingh zijn de nieuwelingen. De wedstrijd in De Kuip gaat om 18.55 uur van start.

Malacia is hersteld van een heupblessure en maakt als basisspeler zijn rentree bij Feyenoord. Toornstra was afgelopen weekend niet fit genoeg om te spelen en Kökcü ontbrak toen vanwege een schorsing. Narsingh speelt omdat Nicolai Jørgensen naar aanleiding van zijn rode kaart tegen CSKA Moskou (0-0) geschorst is.

Feyenoord kan zich donderdagavond plaatsen voor de knock-outfase van de Europa League. Daarvoor moet het Dinamo Zagreb verslaan en CSKA Moskou winnen van Wolfsberger. De Rotterdammers bezetten met vijf punten uit vier wedstrijden de tweede plaats in Groep K.