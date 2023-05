Spoorboekje: Chelsea jaagt op winst, ook Almere City speelt

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op maandag 21 december.

Specials

ErediVisie

In onze rubriek ErediVisie blikken we terug op speelronde 13 in de Eredivisie. Welke zaken vielen op en moeten nogmaals onder het voetlicht worden geschoven?

Wedstrijden

Jong PSV - Almere City FC (18.45 uur)

Het goed presterende Almere City sluit vanavond de eerste seizoenshelft af met een wedstrijd tegen de beloften van Jong PSV. Ongeacht het resultaat zullen de Almeerders als nummer twee van de Eerste Divisie de winterstop ingaan. Wordt er gewonnen op De Herdgang, dan is het gat met koploper SC Cambuur weer drie punten.

Chelsea - West Ham United (21.00 uur)

Het gaat even wat minder goed met Chelsea. Het team van trainer Frank Lampard verloor de laatste twee wedstrijden in de Premier League en mist duidelijk de creativiteit van Hakim Ziyech. De voormalig Ajacied kampte met een hamstringblessure, maar heeft de groepstraining inmiddels hervat. Mogelijk maakt hij vanavond zijn rentree.

Jong Ajax - Telstar (21.00 uur)

Het is voor de beloften van Ajax alweer een tijdje geleden dat zij een wedstrijd wonnen in de Eerste Divisie. De laatste zege dateert alweer van 7 november, toen in Leeuwarden koploper SC Cambuur knap met 2-3 werd verslagen. In de vijf wedstrijden die volgden, werd niet meer gewonnen. Al is het 2-2 gelijkspel tegen De Graafschap van ruim een week geleden natuurlijk een uitstekend resultaat.

Voetbal op tv

18.30 uur: Burnley - Wolverhampton Wanderers, Ziggo Voetbal - live verslag van het Premier League-duel

18.45 uur: Jong PSV - Almere City, FOX Sports 1 - live verslag van het Eerste Divisie-duel

20.30 uur: Karlsruher - Hamburger SV, FOX Sports 4 - live verslag van het 2. Bundesliga-duel

20.30 uur: Veronica Inside, Veronica - voetbaltalkshow

21.00 uur: Jong Ajax - Telstar, FOX Sports 1 - live verslag van het Eerste Divisie-duel

21.00 uur: Chelsea - West Ham United, Ziggo Select - live verslag van het Premier League-duel

22.00 uur: Voetbalpraat, FOX Sports 2 - voetbaltalkshow