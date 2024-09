Vliegtuigramp-club Chapecoense viert sensationele promotie

Chapecoense, de Braziliaanse club die in 2016 wereldnieuws werd door een vliegtuigcrash, keert weer terug naar het hoogste niveau. Vannacht pakte het de titel in de Serie B door in een sensationeel duel af te rekenen met Confianca. De 3-1, die pas in de 99e (!) minuut viel uit een strafschop, leverde een doelsaldo op van +21, één doelpunt meer dan nummer twee América-MG, dat zelf met 2-1 won.

In de tachtigste minuut stond het nog 1-1 in de thuiswedstrijd van Chapecoense. Invaller Pedro Henrique Perotti maakte zorgde toen voor de 2-1, wat het begin was van een knotsgekke slotfase. Aan beide kanten viel in de achtste minuut van de extra tijd nog een rode kaart, waarna Chapecoense nog een strafschop toegekend kreeg. Deze werd middels een panenka benut door Anselmo, de spits die ook de openingstreffer al voor zijn rekening nam. Het was het doelpunt dat uiteindelijk op doelsaldo de titelstrijd besliste.

Com vocês, o gol do título mais emocionante que eu já vi.



52 do segundo tempo.

Pênalti.

E o Anselmo Ramon fez ISSO AÍ! ❄️



Simplesmente @ChapecoenseReal.



🎥 @canalpremiere pic.twitter.com/MR2OACiZxd — Brasileirão SportingBet - Série B (@BrasileiraoB) January 30, 2021

In 2016 sloeg het noodlot toe bij Chapecoense. De club werd wereldnieuws toen het vliegtuig dat op weg was naar de finale van de Copa Sudamericana (de Zuid-Amerikaanse variant van de Europa League) neerstortte, waarbij 71 van de 77 inzittenden kwamen te overlijden. Slechts drie spelers van de club, een meereizende journalist en twee bemanningsleden overleefden de crash.

In de jaren na de crash zakte de club steeds verder weg in de Braziliaanse competitie, wat uiteindelijk in 2019 degradatie naar de Serie B tot gevolg had. De promotie is het eerste succes dat de club sinds toen kan vieren.