Zivkovic: "Ik ben allesbehalve een probleemjongen"

(24) maakte op zestienjarige leeftijd een transfer naar Ajax en werd gezien als een van de veelbelovende talenten van Nederland. Toch kwam hij in Amsterdam niet uit de verf en wordt hij mede door die periode gezien als een lastige jongen – een stempel waar hij nog altijd mee kampt. Toch is dat volgens hem niet het geval. "Ik ben allesbehalve een probleemjongen."

Dat vertelt hij tegenover de Volkskrant. "Dat ik nu in China speel, wordt allemaal op mentaliteit gegooid. Misschien is het een kwestie van kwaliteit, misschien zijn er allerlei omstandigheden waardoor het ergens niet helemaal lukt", wil hij het niet alleen op de mentaliteit gooien. Vooral te laat komen was iets dat Zivkovic nog weleens overkwam, maar ook dat ligt volgens hem iets genuanceerder.

"Er zijn spelers die tien keer ergere dingen doen dan een keer te laat komen. Maar dat komt nooit naar buiten. Het klopt bovendien niet dat ik drie keer te laat kwam. Ik kwam te laat omdat ik was aangehouden voor te hard rijden. Heb ik keurig gemeld, dat was geen probleem. Daarna had Aron Winter, de bondscoach van Jong Oranje, een keer zijn horloge expres vooruitgezet. En de derde keer was ik om 23.04 uur op mijn verdieping in plaats van 23.00 uur", blikt de aanvaller terug op de incidenten van destijds.

Vanuit Ajax miste hij bovendien de bescherming. "Ik heb alles geaccepteerd, ook al werd alles gigantisch opgeblazen", zegt de spits. "Ik zat ermee, maar mijn moeder nog meer. Toen op moederdag alle spelers met hun moeder het veld opkwamen bij Ajax en wij bij de verkeerde ingang stonden waardoor we wat later op het veld kwamen, hoorden we: 'Kijk: zo moeder, zo zoon'."

Zivkovic speelt momenteel voor het Chinese Changchun Yatai, waar zijn contract aan het einde van dit kalenderjaar afloopt. De spits geeft aan het moeilijk te vinden op zo'n grote afstand van zijn familie, vriendin en vrienden te wonen - helemaal nu je China niet zo makkelijk meer inkomt. Volgens de spits 'kriebelt' het dan ook om weer meer in de buurt te voetballen.