Buffon houdt alle opties open en denkt zelfs aan WK 2022

Op 43-jarige leeftijd won gisteravond de Coppa Italia met Juventus. Het was hoogstwaarschijnlijk direct zijn laatste wedstrijd in het shirt van De Oude Dame, want duidelijk is al dat hij na dit seizoen vertrekt. Wat zijn vervolgstap gaat zijn, is echter nog niet bekend.

"Om zo af te sluiten bij Juventus, maakt me trots en extreem blij", begon Buffon na de bekerwinst tegen RAI Sport. "Dat ik deze gewonnen finale heb mogen delen met mijn teamgenoten en de supporters, is voor mij de kers op de taart. De supporters, de mensen bij Juve, mijn teamgenoten en de leiding zullen altijd een deel van mijn leven blijven. Dat ik vertrek, verandert daar niks aan. Ik denk dat ik altijd liefde, professionaliteit en inzet heb gegeven aan de club. Daar ben ik trots op."

Of zijn vertrek bij Juventus ook het einde van zijn loopbaan betekent, weet ook Buffon zelf nog niet. "Ik ben blij te kunnen blijven dromen van nieuwe uitdagingen. Misschien win ik niet, maar dat interesseert me niet. Ik heb nooit gespeeld voor de prijzen, ik voetbalde om avonturen aan te gaan en mezelf uit te dagen. Dat is de essentie van mijn bestaan. Ik wil mezelf nog steeds uitdagen en ontdekken waar mijn limiet ligt. Ik weet nog niet wat er gaat gebeuren. Misschien stop ik wel helemaal, aangezien ik een gelukkig mens ben met een familie waar ik van hou."

Aan de andere kant sluit Buffon ook een avontuur bij een nieuwe club niet uit. Zelfs wanneer het WK van 2022 ter sprake komt, zegt de veteraan bij voorbaat geen nee. "Ik voel me nog steeds fit, dus als ik de motivatie heb om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik voel me nog steeds een goede keeper, dus ik wil het niet cadeau krijgen. Maar als iemand denkt dat ik goed genoeg ben, is dat geweldig. Ik wil mezelf uitdagen. Ik hoop in december 2022 nog steeds sterk genoeg te zijn om mijn bijdrage te leveren. Maar als ze me niet bellen, is dat ook prima."