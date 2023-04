AZ beloont Westerveld (18): "Ik wil beter worden dan mijn vader"

Sem Westerveld heeft zijn eerste profcontract bij AZ getekend. De Alkmaarders melden vrijdag via de officiële kanalen dat de achttienjarige doelman zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2024 heeft gezet. De jonge doelman droomt groot, want Westerveld hoopt het verder te schoppen dan zijn vader.

Wie zijn vader is? Sander Westerveld, oud-doelman van onder meer Liverpool en zesvoudig Oranje-international. "Mijn vader had een rijke carrière en hopelijk is dit het begin van de mijne. Ik wil in zijn voetsporen treden en eigenlijk nog beter worden. Dat is zeker ambitieus, maar ik heb zelfvertrouwen en geloof erin dat ik hier kan slagen", reageert de talentvolle doelman.

Westerveld speelt sinds zijn veertiende voor AZ. Afgelopen seizoen maakte hij bij Jong AZ zijn debuut in het profvoetbal. Dat smaakt naar meer. "Ik wil fit blijven, basiskeeper van Jong AZ worden en de stap naar het eerste elftal maken. Met hard werken kan je heel ver komen en ik probeer mezelf altijd verder te ontwikkelen. Ik zie mezelf als een allround keeper die dominant is in de lucht, maar er is ook altijd ruimte voor verbetering. Zo werk ik eraan om meevoetballend beter te worden."

In Alkmaar verwachten ze veel van Westerveld. "Sem is een jonge getalenteerde keeper met een een groot atletisch vermogen. Hij is fysiek subliem, maar heeft ook een enorm bereik, houdt mede daardoor veel tegen en keept graag 'uit de goal'. In de komende jaren krijgt hij hier de ruimte om de volgende stappen in zijn ontwikkeling te zetten en onder meer het meevoetballen op een nog hoger niveau te krijgen", aldus hoofd jeugdopleiding Paul Brandenburg.