De Boer vreesde na tegengoals: "Die 2-2 voelde als achterstand"

Frank de Boer is tevreden over de vuurdoop van het Nederlands elftal op EURO 2020. De bondscoach van Oranje zag dat zijn ploeg lange tijd op weg leek naar een simpele overwinning, maar in de slotfase moesten alle zeilen worden bijgezet om de 3-2 overwinning over de streep te trekken.

De Boer sprak voor de camera van de NOS over een grote teleurstelling na de gelijkmaker van de Oekraïners. "Die 2-2 voelde als achterstaan. Gelukkig bogen we het om en starten we goed. Wat er door me heen ging na die goal? Het begon met een G en eindigde op 'domme', glimlachte de bondscoach."

De Boer zag waar het mis ging. "Het grote gevaar van een 2-0 voorsprong is dat je niet continu druk vooruit zet. Met zo'n voorsprong moet je dezelfde dingen blijven doen. Dat zijn waardevolle leermomenten, maar het had ons vandaag duur kunnen komen te staan. Maar we hebben een vrij goed Nederlands elftal gezien, behoudens die twee tegengoals. We moeten van die fouten leren, want die goals waren niet nodig."

Kort nadat De Boer Patrick van Aanholt en Daley Blind naar de kant haalde, kreeg Oranje twee goals om de oren. "Hij heeft de laatste twee maanden geen negentig minuten meer gespeeld. Van Daley Blind kennen we het verhaal (keerde onlangs terug van een enkelblessure, red.). Daarom moeten we die jongens in bescherming nemen. Dat zat al voorafgaand aan de wedstrijd in mijn hoofd."

Na zijn wissel kwamen de emoties bij Daley Blind los. De verdediger van Ajax beleefde zaterdag een lastige avond nadat zijn oud-teamgenoot Christian Eriksen een hartaanval kreeg. "Hij heeft alles op alles gezet om deze wedstrijd te spelen", aldus De Boer. "Hij heeft hier echt naartoe geleefd."