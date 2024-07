Belgische hoop vervlogen, eerste halve finale bekend

In de rubriek 'Gisteren gemist' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op vrijdag 2 juli.

Favoriet Italië ontneemt 'gouden generatie' België laatste illusie

Italië heeft zich net als Spanje geplaatst voor de halve finale van het EK. In het duel met België werd met 2-1 gewonnen na doelpunten van Nicola Barella, Lorenzo Insigne en Romelu Lukaku. Zo kan Italië zich opmaken voor wederom een grote wedstrijd, nu tegen Spanje, en moet de 'gouden generatie' van België er serieus voor vrezen dat het nooit een grote prijs zal pakken.

Zwitserland uitgeschakeld na zenuwslopende strafschoppenserie

Spanje heeft vrijdagavond het eerste ticket voor de halve finales van het EK bemachtigd. Erg soepel ging dat niet, het kreeg de tien man van Zwitserland pas na verlenging op de knieën. Remo Freuler kreeg namelijk een discutabele rode kaart in minuut 77, waardoor het sterkere Zwitserland weer voornamelijk in de verdediging moest. Spanje creëerde ook tegen de tien man nauwelijks kansen en dus kwam er een penaltyserie aan te pas. Daarin miste Zwitserland er drie.

Jol meldt zich weer in overnamestrijd bij ADO Den Haag

Martin Jol mengt zich toch weer in de overnamestrijd bij ADO Den Haag. Het clubicoon heeft zich gevoegd bij de vastgoedondernemers Jeroen Lentze en Ed Maas. Het drietal opereert onder de naam 'JLM' en lijkt bovendien de beste papieren te hebben voor de overname. De groep JLM heeft de voorkeur boven Ad Nederlof van de Vanad Group.

Brobbey kan borst natmaken: Leipzig haalt topspits binnen

Brian Brobbey koos ervoor om zijn contract bij Ajax niet te verlengen en transfervrij de overstap te maken naar RB Leipzig, in de hoop daar een basisplaats te veroveren. Die kansen zijn inmiddels echter flink geslonken voor de Nederlander, want RB Leipzig heeft een grote slag geslagen op de transfermarkt. De Duitse ploeg neemt goalgetter André Silva namelijk over Eintracht Frankfurt.

Heracles komt boze fans tegemoet: Pröpper-shirts gratis herdrukt

FC Twente en Heracles Almelo mogen dan een gezamenlijke jeugdopleiding hebben, maar de twee clubs gaan nog altijd niet door één deur. Voornamelijk onder de supporters is er haat en nijd over en weer. Daarom was de transfer van Robin Pröpper, die transfervrij van Heracles naar Twente ging, ook niet erg goed gevallen bij de supporters van de Almeloërs. De boze fans worden nu enigszins tegemoetgekomen door Heracles.