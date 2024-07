"Peter R. De Vries ging iedere dag lopend naar RTL Boulevard"

In de voetbalwereld is geschokt gereageerd op het treurige nieuws rondom misdaadjournalist Peter R. de Vries (64). Zowel op social media als ook in het tv-programma Oranjezomer werd gesproken over de schietpartij in Amsterdam.

"Ik vond Peter in die zin een held, dat hij zat te oreren aan de tafels, maar ging altijd zonder bewaking weer naar huis", reageerde Johan Derksen op het zeer treurige nieuws. "Hij ging iedere dag lopend naar RTL Boulevard, dus was in die zin een makkelijke prooi." René van der Gijp bevestigde vervolgens dat De Vries géén bewaking wilde. "Liever rechtop leven, dan op mijn knieën sterven", zei hij altijd, vertelde Humberto Tan in zijn eigen gelijknamige talkshow. Het zou ook op zijn been getatoeëerd staan, bovendien hield hij niet van beveiliging, omdat hij niet dacht dat het hem zou helpen.

Derksen en De Vries hebben een gemeenschappelijke band. "Ik kon heel goed met hem opschieten. Als hij niet in discussie zat, was hij een hele relaxte man. Een voetballiefhebber, een echte Ajacied", zei Derksen. "Peter had over iedereen een mening, maar had ook een hele hoop vijanden. Hij is een doorzetter." Ook noemde Derksen het voorbeeld met Joran van der Sloot. "Hij heeft dat tot het laatst volgehouden. Ook bij Nicky Verstappen, de politie had het al laten zakken."

Presentator Wilfred Genee gaf aan het moeilijk te vinden om de uitzending voort te zetten, ook vanwege zijn privérelatie met De Vries. "Hij is iemand die ergens voor staat. We zijn in grote schok. Een goed en bijzonder mens, die zich voor heel veel zaken heeft ingespannen. Recent weer met Tanja Groen, hij was dusdanig betrokken bij die zaken."