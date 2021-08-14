Transferweekje: Ajax kijkt rond, Malacia, Danjuma en Kane

De meeste clubs hebben de voorbereiding achter de rug en beginnen dit weekend aan het nieuwe seizoen. Dat betekent niet dat het plots rustig wordt op de transfermarkt. Zowel nationaal als internationaal staat er de komende weken nog van alles te gebeuren. Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

Ajax zoekt aanvaller

Ajax opent vanavond het seizoen met een thuiswedstrijd tegen NEC, maar is nog niet klaar op de transfermarkt. De Amsterdammers willen nog dolgraag een aanvaller toevoegen aan de selectie. Het leek er lange tijd op dat Kamaldeen Sulemana de gewenste versterking zou worden, maar hij twijfelde te veel en is inmiddels speler van Stade Rennes. Op het lijstje van Ajax staan niet zo heel veel spelers, erkende trainer Erik ten Hag gisteren. De landskampioen legt de lat hoog in de zoektocht naar een aanvaller met diepgang. Steven Bergwijn, die nog niet helemaal uit de verf komt, is een speler die volgens Ten Hag in de profielschets past. Het is nog maar de vraag of hij haalbaar is. De komst van trainer Nuno Espírito Santo heeft de Amsterdamse kansen in elk geval geen goed gedaan. Dus moet Ajax de pijlen mogelijk op een ander richten.

Maakt Danjuma nog een transfer?

Het zijn spannende weken voor Danjuma. De 24-jarige aanvaller van AFC Bournemouth wil dolgraag een transfer maken en is deze zomer in verband gebracht met verscheidene clubs, maar staat nog altijd op de loonlijst bij de club die promotie naar de Premier League misliep. Een bod van vijftien miljoen euro van Europa League-winnaar Villarreal zou naar verluidt zijn afgewezen. Danjuma heeft gelukkig nog meer ijzers in het vuur, want er zouden ook enkele Premier League-clubs en Champions League-deelnemers interesse hebben. Een van de clubs met belangstelling is het VfL Wolfsburg van Mark van Bommel, al is het de vraag of de Duitse club bereid is te voldoen aan de vraagprijs van The Cherries. Engelse media schreven vorige maand dat Bournemouth een prijskaartje van 35 miljoen euro om de nek van Danjuma heeft gehangen.

Leegloop PSV

Na de successen in de voorronde van de Champions League is PSV er ook in geslaagd om spelers te slijten. Denzel Dumfries rondde zijn fraaie overstap naar Internazionale af en Michal Sadílek werd verhuurd aan FC Twente, maar daar moet het niet bij blijven. Ritsu Doan mag (waarschijnlijk) nog vertrekken, Mohamed Ihattaren zou akkoord zijn met AS Monaco en wat te denken van Bruma, Derrick Luckassen en bijvoorbeeld Érick Gutiérrez? John de Jong, die deze week de contracten van Fodé Fofana (18) en vleugelspeler Jeremy Antonisse (19) verlengde en twee talenten (Tai Abed en Dante Sealy) binnenhaalde, blijft dus nog wel even bezig. Vooral met het slijten van spelers.

Malacia trekt de aandacht

Steven Berghuis maakte deze zomer de pikante overstap van Feyenoord naar Ajax. Erik ten Hag had het niet erg gevonden als nóg een speler dezelfde stap had gemaakt. De trainer van de Amsterdammers noemde Tyrell Malacia 'een goede speler', maar gaf tegelijkertijd aan dat er van concrete interesse geen sprake was. Malacia zelf wimpelde de vermeende Amsterdamse interesse af. "Ik zit nu bij Feyenoord en heb niet voor niets bijgetekend. Ik wil er een mooi seizoen van maken", zei de linksback, die door Louis van Gaal is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Mogelijk zegt Malacia geen 'nee' tegen Bayern München, dat volgens het doorgaans goed geïnformeerde Feyenoord Transfermarkt 'hevig geïnteresseerd' is. Melden de Duitsers zich binnenkort met een niet te weigeren bod in Rotterdam?

Veerman wacht af

De transferkansen van Joey Veerman slinken met de week. De 22-jarige wil dolgraag de volgende stap in zijn carrière zetten, maar sc Heerenveen verleent geen medewerking. Althans, de club wil Veerman alleen voor de hoofdprijs laten gaan. Tien miljoen euro, zoveel vragen de Friezen voor hem. "Ik denk dat je zoveel waard bent als clubs bieden. Ze hebben de helft geboden van die tien miljoen. Ik denk niet dat je dan kan zeggen dat je voor tien miljoen verkocht kan worden", gaf Veerman vrijdag na de seizoensopener tegen Go Ahead Eagles (0-1 winst) aan bij ESPN. Onder meer Feyenoord, Atalanta, Hellas Verona een Rangers FC zijn deze zomer in verband gebracht met Veerman. Maar tenzij Heerenveen nog water bij de wijn doet, is de kans klein dat de middenvelder zijn gewenste transfer krijgt.

Wordt Kane de een-na-duurste speler ooit?

Het zou zomaar kunnen dat volgende week dat Harry Kane de op een na duurste speler ooit wordt. Manchester City meldt zich volgens transferspecialist Fabrizio Romano volgende week met een bod van liefst 150 miljoen euro bij Tottenham Hotspur. De Londense club wees eerder al een bod van 117 miljoen euro voor de spits af. Gaat Spurs akkoord, dan wordt hij de duurste speler in de geschiedenis van de Premier League. Op dit moment staat dat record op naam van Jack Grealish (117 miljoen euro), die eerder deze zomer al werd gekocht door Manchester City. Alleen voor Neymar werd ooit meer betaald. De Braziliaan maakte in 2017 voor een transfersom van 222 miljoen euro de overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain.