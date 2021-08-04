Van der Vaart gaat Hyballa helpen: "Mijn leven is een vakantie"

Rafael van der Vaart keert met een functie bij Esbjerg terug in de voetballerij. De 38-jarige oud-middenvelder, die zijn voetbalcarrière afsloot bij de club, gaat de komende maanden Peter Hyballa ondersteunen als assistent-coach. De Duitse Hyballa ligt de laatste weken onder vuur in Denemarken.

De oud-trainer van onder meer NEC kneep enkele spelers in de borst en stelde dat zij 'grotere borsten hadden dan hun vrouw'. Hyballa vond zijn spelers te zwaar en probeerde ze te prikkelen, maar dat viel volledig verkeerd in Denemarken. 21 spelers schreven een open brief in de krant en riepen op dat Hyballa ermee moest stoppen. De club hield vertrouwen in de coach, maar de sfeer heeft het niet verbeterd.

Daarom keert Van der Vaart terug bij de club waar hij enkele maanden onder contract stond en waar zijn zoon Damian momenteel speelt. "Het is er erg rommelig", vatte de oud-middenvelder de situatie kort samen in gesprek met Ziggo Sport. "Ik vind Hyballa een geweldige trainer, ben dol op zijn manier van denken. Ik heb hem een paar keer gesproken."

Van der Vaart voert momenteel gesprekken met Esbjerg over een mogelijke rol. "Zijn manier van communiceren bevalt daar niet. Wij zijn het wel gewend, maar daar zijn ze dat niet. Ik zie het best zitten om tussen die gasten te staan, ik ben er toch. Mijn leven is een grote vakantie, joh."