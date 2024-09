Hattrick-held Haaland houdt druk op Nederlands elftal

Het Nederlands elftal heeft een makkelijke overwinning geboekt op Turkije, waardoor één concurrent weg lijkt in de strijd om een WK-ticket. Noorwegen staat nog wel op gelijke hoogte met Oranje na de 5-1 overwinning op Gibraltar.

Noorwegen was vanaf minuut één de bovenliggende partij, maar de dwergstaat wist twintig minuten tegenstand te bieden. Kristian Thorstvedt zorgde voor de openingstreffer, waarna het een walk in the park leek te worden. Vier minuten later was namelijk op het scorebord te vinden. Na een assist van de eerste doelpuntenmaker, vond de spits van Borussia Dortmund nog net een gaatje langs de keeper.

Nog voor rust zorgde Haaland voor zijn tweede treffer door de bal in de verre hoek te knallen. Een smetje was er wel voor de thuisploeg in Oslo: Gibraltar scoorde namelijk in minuut 43. maakte de eretreffer na een goede tackle van ploeggenoot Graeme Torrilla. Na rust bleef Noorwegen de betere ploeg met bijna zeventig procent balbezit en in totaal meer dan vijftien serieuze schoten. Veel goals leverde het niet meer op. Voormalig FC Groningen-spits Alexander Sorloth leek lang de enige treffer in het tweede bedrijf te maken, maar Haaland maakte in de tweede helft zijn hattrick compleet.

Door de driepunter van Noorwegen blijft het spannend in de kwalificatiepoule. Nederland en de Noren hebben na zes wedstrijd alletwee dertien punten. Toch is er een enorm voordeel voor Louis van Gaal en zijn mannen: het doelsaldo is een stuk beter. Het verschil is negen doelpunten. Oranje speelt de komende interlandperiode tegen Gibraltar en Letland. De concurrent speelt tegen Turkije en Montenegro.