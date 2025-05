UEFA vraagt FIFA onderzoek naar 'nieuw' WK te stoppen

De Europese voetbalbond UEFA heeft in een statement wereldvoetbalbond FIFA gevraagd het onderzoek naar de invoering van een tweejaarlijks WK af te breken. De UEFA ziet liever dat de FIFA met alle partijen om tafel gaat over de hervorming van de internationale wedstrijdkalender.

Een externe partij voert momenteel een onderzoek uit naar een WK om de twee jaar in plaats van de vier jaar die nu het geval is. Voormalig Arsenal-coach Arséne Wenger is nu FIFA-chef van internationale voetbalontwikkeling is en zei eerder deze maand dat hij er honderd procent zeker van is dat het WK om de twee jaar moet worden gehouden.

De UEFA ziet echter geen heil in dat plan. Volgens haar hangen er negatieve gevolgen aan een WK om de twee jaar. Zo raken spelers nog meer overbelast en zal ook het vrouwenvoetbal een stap terug gaan doen als het aantal mondiale toernooien bij de mannen toeneemt. De UEFA is teleurgesteld in de FIFA, omdat de wereldbond haar plannen al aan de grote klok heeft gehangen, zonder dat alle partijen op één lijn zijn gekomen. Op 14 september wil de UEFA met de FIFA en de 55 Europese bonden praten over de WK-plannen.

Mocht de FIFA haar plannen doorzetten, overweegt UEFA een boycot. ''We kunnen besluiten niet mee te doen'', vertelde UEFA-voorman Aleksander ?eferin onlangs aan The Times. ''Maar voor zo ver ik weet, zitten ze in Zuid-Amerika op dezelfde lijn. Dus ik wens ze veel succes met zo'n WK. Ik denk dat het niet gaat gebeuren, omdat het haaks staat op de basisprincipes van het voetbal."