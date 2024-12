PSV moet leren van Ajax om winterkampioen te worden

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op donderdag 23 december.

Wedstrijden

PSV - Go Ahead Eagles (18.45 uur)

Gaat PSV als koploper de winterstop in? Daarvoor moet gewonnen worden van Go Ahead Eagles, dat verrast na de promotie. Roger Schmidt noemde de ploeg uit Deventer na de eerste onderlinge wedstrijd 'de beste tegenstander tot nu toe in de Eredivisie'. De Eindhovenaren wonnen toen nipt met 1-2, waar de trainer nu ongetwijfeld weer voor zou tekenen. Vandaag telt maar één ding: de drie punten. De ploeg van Kees van Wonderen liet dit seizoen al zien te kunnen stunten. Ajax werd in de Johan Cruijff ArenA knap op 0-0 gehouden.

Sparta Rotterdam - RKC (21.00 uur)

De vakantie is in zicht voor de spelers, maar vandaag moeten Sparta en RKC nog even vol aan de bak. Beide ploegen willen het jaar met een zege eindigen om toch nog enigszins positief de kerst in te gaan na een moeizame eerste seizoenshelft. De Rotterdammers staan zeventiende met twaalf punten, maar pakten tegen Vitesse en sc Heerenveen knap een punt. RKC staat heeft drie punten meer en staat vijftiende.

Voetbal op tv

18.45 uur: PSV - Go Ahead Eagles, ESPN, live verslag van het duel in de Eredivisie

18.45 uur: Anderlecht - Kortrijk, Ziggo Sport Voetbal, live verslag van het duel in de Croky Cup

21.00 uur: Sparta Rotterdam - RKC, ESPN, live verslag van het duel in de Eredivisie

21.00 uur: Club Brugge - OH Leuven, Ziggo Sport Voetbal, live verslag van het duel in de Croky Cup