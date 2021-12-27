Wiegman snapt keuze KNVB rond opvolger niet: "Dat vind ik pijnlijk"

Voormalig bondscoach Sarina Wiegman van de Oranje Leeuwinnen heeft haar twijfels gezet bij de keuze van de KNVB om na haar vertrek een parttime bondscoach aan te stellen voor de vrouwenploeg.

Opvolger Mark Parsons combineerde zijn job in Zeist tot vorige maand nog met zijn baan als trainer van het Amerikaanse Portland Thorns. "Dat vind ik pijnlijk", begint Wiegman daarover in het Algemeen Dagblad. "We hebben zoveel neergezet. Hiermee is een risico genomen om plaatsing voor het WK op het spel te zetten."

"Als ik het op mezelf betrek: ik kan me gewoon niet voorstellen hoe je die twee functies kunt combineren", vervolgt ze. "Het bondscoachschap, zeker in een nieuwe omgeving, slokt zo enorm veel tijd en energie op. Ik vind het moeilijk om te zien dat een bondscoach niet op tijd kan zijn voor een trainingsweek. Die gekozen structuur snap ik niet. Ik vind dat we daarmee ons vrouwenteam tekortdoen. En dat is pijnlijk. Het scheen moeilijk te zijn om een nieuwe coach aan te stellen. Maar het gaat hier wel om één van de twee vlaggenschepen van de KNVB."

Wiegman is na de Olympische Spelen aan de slag gegaan als bondscoach van de Engelse vrouwen. Met Oranje won ze in 2017 het EK in eigen land, twee jaar later werd er in de WK-finale in Franrijk nipt verloren van de Amerikaanse vrouwen.